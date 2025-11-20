Cade dalla Scalinata di Trinità dei Monti la Cassazione nega il risarcimento | Doveva stare più attenta

Fanpage.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento di una donna di 130 mila euro al Comune di Roma per una caduta dalla Scalinata di Trinità dei Monti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cade scalinata trinit224 montiCade dalla Scalinata di Trinità dei Monti, la Cassazione nega il risarcimento: “Doveva stare più attenta” - La Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento di una donna di 130 mila euro al Comune di Roma per una caduta dalla Scalinata di Trinità dei Monti. Da fanpage.it

cade scalinata trinit224 montiCade dalle scale di Trinità dei Monti, la Cassazione: “Nessun risarcimento, doveva stare attenta” - Nessun risarcimento per chi si ferisce attraversando un monumento storico all’aperto. repubblica.it scrive

cade scalinata trinit224 montiTrinità dei Monti, donna caduta dalla scalinata (ma non avrà il risarcimento): «Doveva stare più attenta» - Che la scalinata di Trinità dei Monti sia sconnessa si sa, d’altra parte è un monumento antico sul quale non possono essere eseguiti interventi di manutenzione ordinaria ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cade Scalinata Trinit224 Monti