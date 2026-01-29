Cade in azienda e batte la testa operaio portato d' urgenza all' ospedale Civile

Questa mattina a Lonato del Garda un operaio di 60 anni è caduto all’interno di un’azienda di via Lugasca. Ha battuto la testa ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma l’incidente ha causato grande preoccupazione tra i colleghi e i responsabili dell’azienda.

Infortunio sul lavoro nella prima mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, a Lonato del Garda. Un operaio di 60 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta avvenuta all'interno di un'azienda di via Lugasca ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando all'interno dello stabilimento quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduto da un ponteggio, battendo violentemente la testa al suolo. L'allarme ai soccorsi è scattato intorno alle 8.10. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con un importante dispiegamento di mezzi: due automediche e un'ambulanza.

