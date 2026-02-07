Cade accidentalmente nell’Arda a Villanova soccorso dai vigili del fuoco

Un uomo di 56 anni è caduto accidentalmente nel torrente Arda a Villanova, in provincia di Piacenza. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a metterlo in salvo. L’uomo, che si trovava vicino al fiume, è stato soccorso senza conseguenze gravi. La scena si è svolta nel pomeriggio di sabato 7 febbraio, lasciando tutti sollevati per il pronto intervento dei soccorritori.

Villanova, Imprevisto sull'Arda: Un 56enne Salvato dai Vigili del Fuoco. La giornata di sabato 7 febbraio si è conclusa con un allarme a Villanova, in provincia di Piacenza, dove un uomo di 56 anni è precipitato accidentalmente nel torrente Arda. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha richiesto un rapido intervento dei vigili del fuoco, che hanno prontamente provveduto al recupero dell'uomo, evitando che la situazione degenerasse. La dinamica dell'accaduto, seppur ancora da chiarire nei dettagli, solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree adiacenti al corso d'acqua, soprattutto in un periodo caratterizzato da basse temperature che rendono l'acqua particolarmente fredda e pericolosa.

