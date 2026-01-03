Cade in una bocca di lupo durante i lavori in casa | 89enne soccorso dai vigili del fuoco

Durante lavori di ristrutturazione in una casa, un uomo di 89 anni è caduto in una bocca di lupo di circa tre metri. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per soccorrerlo. L’incidente sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate durante le attività di edilizia e manutenzione domestica.

Stava lavorando all'interno di un'abitazione in fase di ristrutturazione quando, all'improvviso, è precipitato in una bocca di lupo profonda circa tre metri. Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri, 2 gennaio, a Castelnuovo Bozzente, dove un uomo di 89 anni è rimasto gravemente ferito in.

