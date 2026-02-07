Busto Arsizio Filosofarti 2026 | Buttafuoco legge Nietzsche tra presente maschera e forza vitale

Busto Arsizio si appresta a riaprire la rassegna Filosofarti con un ospite speciale: Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia. L’evento promette di portare in scena una lettura intensa di Nietzsche, tra presente e maschera, con un focus sulla forza vitale. La città si prepara ad accogliere una serata di riflessione e confronto culturale.

Busto Arsizio si prepara ad accogliere un evento culturale di rilievo: la ripresa della rassegna Filosofarti, che avrà come ospite d’eccezione Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Fondazione della Biennale di Venezia. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 febbraio 2026, dalle ore 21:00 alle 23:00, presso la sala conferenze dei Molini Marzoli, in Viale Luigi Cadorna, 12. Questa iniziativa, sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Busto Arsizio guidato da Manuela Maffioli, si preannuncia come un momento di riflessione profonda e un’occasione unica per esplorare il pensiero filosofico contemporaneo, e rappresenta un evento di particolare importanza nel panorama culturale regionale, considerato dagli organizzatori un “unicum”.🔗 Leggi su Ameve.eu

