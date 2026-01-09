Treni fermi tra Busto Arsizio e Malpensa | stop alla circolazione dal 12 al 17 gennaio

Tra il 12 e il 17 gennaio 2026, i treni tra Busto Arsizio e Malpensa saranno sospesi per l’installazione del nuovo sistema ACC-M. La misura, necessaria per migliorare la gestione del servizio ferroviario, comporterà disagi per i viaggiatori diretti all’aeroporto di Malpensa. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e di pianificare i propri spostamenti di conseguenza durante questo periodo.

Disagi in arrivo per i viaggiatori diretti all’aeroporto di Malpensa. Da lunedì 12 a sabato 17 gennaio 2026 la circolazione dei treni sulla tratta Busto Arsizio – Malpensa Aeroporto Terminal 2 sarà sospesa per consentire l’attivazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M), un sistema tecnologico di ultima generazione destinato a migliorare la gestione del . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Treni fermi tra Busto Arsizio e Malpensa: stop alla circolazione dal 12 al 17 gennaio Leggi anche: Ultima Generazione: Busto Arsizio, 21 persone assolte per il blocco dei jet privati a Malpensa Leggi anche: Stop di 10 giorni dei treni sulla linea Adriatica tra Pescara e Foggia: le modifiche alla circolazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La stazione di notte, la guardia armata, i binari deserti; Ancora modifiche alla circolazione dei treni. Lavori sulla Milano-Domodossola, dal 9 gennaio; 30 Dicembre 2025. Malpensa, stop ai treni tra Busto Arsizio e il Terminal 2 dal 12 al 17 gennaio - La circolazione ferroviaria sulla linea Busto Arsizio – Malpensa Aeroporto Terminal 2 subirà alcune interruzioni tra lunedì 12 e sabato 17 gennaio per lavori tecnologici sulla rete di Ferrovienord. laprovinciadivarese.it

Lavori a Gallarate e Busto Arsizio: diversi treni cambiano percorso. Tutte le modifiche - Un cantiere aperto a Gallarate, per il potenziamento della infrastruttura ferroviaria, comporterà diverse modifiche alla circolazione dei treni dalle ore 23 di venerdì 9 gennaio fino alla fine del ... milanotoday.it

Modifiche ai treni tra Busto Arsizio e Malpensa T2 per l’attivazione del nuovo impianto tecnologico - La sospensione del servizio ferroviario avverrà in due fasi e prevede navette aeroportuali e bus sostitutivi. varesenews.it

#NEWS - Disagi in #GranBretagna per la tempesta #Goretti, voli cancellati e treni fermi Al buio 380.000 famiglie in #Francia La #BritishAirways ha cancellato oltre 50 voli previsti per oggi: 25 partenze e 27 arrivi previsti dall'aeroporto londinese di #Heathrow, x.com

Disagi in Gb per tempesta Goretti, voli cancellati e treni fermi #ANSA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.