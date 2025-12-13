Il prefetto Aprea trasferito a Brindisi Al suo posto arriva Gaetano Cupello

Il prefetto Guido Aprea lascia l’incarico a Venezia per trasferirsi a Brindisi, segnando un cambio di leadership nell’Ufficio Territoriale del Governo. Al suo posto, arriva il prefetto Gaetano Cupello, pronto a assumere il nuovo ruolo presso il Palazzo Ducale, continuando a svolgere importanti funzioni di coordinamento e sicurezza sul territorio.

Cambio al vertice di Palazzo Ducale, il Prefetto Guido Aprea – che è alla guida dell’Ufficio Territoriale del Governo dal 23 giugno del 2022 – presto prenderà servizio in Puglia, dove è stato trasferito. Al suo posto, arriverà da Chieti il dottor Gaetano Cupello. Nel corso di questi tre anni, il dottor Aprea si è occupato di tanti temi caldi e cari al territorio apuano, prendendo parte alle attività della comunità nella sua interezza e presenziando alle cerimonie e occasioni istituzionali ma non solo. Si è confrontato con gli sbarchi dalle navi dei migranti al porto di Carrara, passando per l’emergenza legata alla Guang Rong lungo il litorale di Marina di Massa e relativi danni al pontile. Lanazione.it Il prefetto Aprea trasferito a Brindisi. Al suo posto arriva Gaetano Cupello - Cambio al vertice di Palazzo Ducale, il Prefetto Guido Aprea – che è alla guida dell’Ufficio Territoriale del Governo dal 23 giugno del 2022 – presto prenderà servizio in Puglia, dove è stato ... lanazione.it

