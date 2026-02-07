Bullismo e Cyberbullismo la lectio del Questore al Lener

Questa mattina il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha incontrato gli studenti dell’Istituto ‘Padre Salvatore Lener’ di Marcianise per parlare di bullismo e cyberbullismo. L’evento si è svolto in occasione della giornata internazionale dedicata a questi problemi. Grassi ha spiegato come riconoscere e contrastare comportamenti aggressivi, invitando i giovani a parlare e a chiedere aiuto se si trovano in difficoltà. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi e prevenire episodi di violenza.

Stamattina, in occasione della giornata internazionale contro il bullismo e cyberbullismo, il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha partecipato all'incontro con gli studenti dell'Istituto 'Padre Salvatore Lener' di Marcianise. All'evento, denominato 'Le parole feriscono – insieme contro bullismo.

