Bullismo e cyberbullismo | al cuore del fenomeno con la dottoressa Teresa Cerra

Al centro del fenomeno ci sono i giovani italiani, tra gli 11 e i 19 anni, che ogni giorno affrontano episodi di violenza e offese online e offline. Secondo l’ultimo rapporto ISTAT, quasi sette ragazzi su dieci hanno subito almeno un episodio in un anno. La dottoressa Teresa Cerra spiega che il problema è ormai diffuso e richiede interventi concreti per proteggere i più giovani.

Il bullismo e il cyberbullismo continuano a rappresentare una piaga sociale, colpendo un numero allarmante di giovani italiani: quasi sette ragazzi su dieci tra gli 11 e i 19 anni hanno subito almeno un episodio violento o offensivo nell’arco di un anno, secondo i dati del rapporto ISTAT 2025, basato su rilevazioni del 2023. Un fenomeno che, lungi dall’essere in via di estinzione, si evolve con le nuove tecnologie, amplificando le dinamiche di prevaricazione e lasciando cicatrici profonde nelle vittime. In questo scenario, la psicologa clinica Teresa Cerra, esperta in analisi del comportamento, traccia un quadro dettagliato dei campanelli d’allarme, delle cause profonde e delle possibili strategie di intervento per contrastare un problema che non può essere sottovalutato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bullismo Cyberbullismo

Due cicli di incontri alla Scuola Montanari hanno coinvolto gli studenti in un confronto su bullismo e cyberbullismo, con un’attenzione particolare alla prospettiva dello Stato.

Venerdì 16 gennaio 2026, il Liceo Scientifico Statale “Michelangelo Grigoletti” di Pordenone ha avviato il progetto Net4Respect, un percorso educativo volto a sensibilizzare studenti e staff sulla prevenzione di bullismo e cyberbullismo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bullismo Cyberbullismo

Argomenti discussi: Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo – 7 febbraio 2026; Bullismo e cyberbullismo, il 7 febbraio la Giornata nazionale: l’invito alle scuole a promuovere la cultura del rispetto. NOTA; INVITO STAMPA - Presentazione ed emissione primo francobollo contro bullismo e cyberbullismo; Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo.

COMUNE DI BOLZANO * «PRIMA IN ITALIA CON UN FRANCOBOLLO DEDICATO A BULLISMO E CYBERBULLISMO»Presentata in Sala di rappresentanza l'iniziativa promossa dal Comune con Poste Italiane nella Giornata nazionale di sensibilizzazione. agenziagiornalisticaopinione.it

Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, Mitidieri (Corecom Basilicata): La lotta al bullismo è una responsabilità collettiva. La Basilicata sceglie la ...POTENZA - Il 7 febbraio, Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, non è soltanto una data sul calendario, ma un momento di consapevolezza civi ... ivl24.it

Santa teresa di Riva il disastro annunciato! solidarietà al sindaco Danilo Lo Giudice ed all’ex sindaco Cateno De Luca!/ facebook