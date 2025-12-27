Capello critica la gestione dei nostri vivai e sottolinea la preoccupante assenza di italiani nelle grandi squadre di Serie A. Dagli sfarzosi scenari di Dubai, cornice della 16ª edizione dei prestigiosi Globe Soccer Awards, si leva una voce critica e autorevole pronta a scuotere le fondamenta del nostro movimento sportivo. Fabio Capello, leggenda della panchina e opinionista sempre diretto, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport lanciando un allarme fortissimo sullo stato attuale del calcio italiano. L’ex tecnico di Milan e Juventus non ha utilizzato giri di parole per evidenziare errori strutturali che, a suo dire, stanno compromettendo irrimediabilmente il futuro delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Capello lancia l'allarme: «Abbiamo sbagliato tutto nella crescita dei nostri giovani». Poi tira in ballo anche la Juventus

