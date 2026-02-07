Bruciare le navi e la storia di Cortés | Giovanni Franzoni in versione storico verso la discesa olimpica
Giovanni Franzoni si prepara a scendere in pista questa mattina alle 11, pronto a mettere in mostra tutta la sua esperienza. Tra i favoriti, il giovane sciatore italiano punta a conquistare un risultato importante alla prima discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si annuncia emozionante, con Franzoni che ha già dimostrato di essere in forma e determinato a fare bene.
Giovanni Franzoni si presenterà come uno dei grandi favoriti della vigilia alla discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena oggi sabato 7 febbraio alle ore 11.30. Dopo essere salito sul terzo gradino del Wengen e aver trionfato a Kitzbuehel, il 24enne bresciano andrà alla caccia del risultato di lusso sulla pista Stelvio di Bormio: l’azzurro è esploso poche settimane fa con le grandi prestazioni offerte sul Lauberhorn e sulla Streif, ora vuole entrare nella leggenda. Il nostro portacolori spera di mettersi al collo una medaglia a cinque cerchi, evento rarissimo per l’Italia in una della gare considerate più prestigiose di tutti i Giochi (i precedenti sono soltanto tre, l’unico oro venne conquistato da Zeno Colò). 🔗 Leggi su Oasport.it
Giovanni Franzoni entra in top10 nella WCSL di discesa. La mina vagante olimpica per il pettorale sarà Mattia Casse
Giovanni Franzoni ha raggiunto il top10 nella WCSL di discesa grazie ai risultati di Wengen e Kitzbuehel.
Giovanni Franzoni alle spalle di Cochran-Siegle nella prima prova olimpica di discesa. Buone risposte per Paris
Questa mattina sulla Stelvio è partita ufficialmente la prima prova cronometrata di discesa, aprendo le competizioni olimpiche di Milano-Cortina 2026.
Bormio di prepara alla prima giornata delle Olimpiadi: domani sulla pista Stelvio la discesa libera maschile. Attesa per il bresciano Giovanni Franzoni. Per accedere agli hotel olimpici si passa da scanner e metal detector. Il 90% dei posti letto è occupato da atl facebook
AZZURRI VOLANTI I migliori tempi della seconda prova cronometrata di discesa Sono tutti dei nostri uomini jet! Mattia Casse firma il miglior tempo (con salto di porta) a Bormio… Secondo Florian Schieder e terzo Giovanni Franzoni! Sabato si fa x.com
