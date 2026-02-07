Bruciare le navi e la storia di Cortés | Giovanni Franzoni in versione storico verso la discesa olimpica

Giovanni Franzoni si prepara a scendere in pista questa mattina alle 11, pronto a mettere in mostra tutta la sua esperienza. Tra i favoriti, il giovane sciatore italiano punta a conquistare un risultato importante alla prima discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si annuncia emozionante, con Franzoni che ha già dimostrato di essere in forma e determinato a fare bene.

Giovanni Franzoni si presenterà come uno dei grandi favoriti della vigilia alla discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena oggi sabato 7 febbraio alle ore 11.30. Dopo essere salito sul terzo gradino del Wengen e aver trionfato a Kitzbuehel, il 24enne bresciano andrà alla caccia del risultato di lusso sulla pista Stelvio di Bormio: l’azzurro è esploso poche settimane fa con le grandi prestazioni offerte sul Lauberhorn e sulla Streif, ora vuole entrare nella leggenda. Il nostro portacolori spera di mettersi al collo una medaglia a cinque cerchi, evento rarissimo per l’Italia in una della gare considerate più prestigiose di tutti i Giochi (i precedenti sono soltanto tre, l’unico oro venne conquistato da Zeno Colò). 🔗 Leggi su Oasport.it

