Giovanni Franzoni ha raggiunto il top10 nella WCSL di discesa grazie ai risultati di Wengen e Kitzbuehel. La sua posizione consolidata lo rende tra i favoriti per le prossime gare di velocità. Mattia Casse si distingue come una possibile mina vagante olimpica, portando ulteriori elementi di interesse alla disciplina. Questa classifica è fondamentale per assegnare i pettorali di partenza nelle competizioni di discesa.

Il terzo posto di Wengen e la leggendaria vittoria a Kitzbuehel hanno permesso a Giovanni Franzoni di entrare nella top-10 della WCSL List di specialità, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza delle varie gare all’insegna della velocità. Il regolamento è molto semplice: i primi dieci della classifica beneficiano di un pettorale tra 6 e 15 (estratto), mentre gli atleti i tra l’undicesimo e il ventesimo posto vengono sorteggiati tra 1 e 5 e tra 16 e 20. Il 24enne bresciano era salito sul gradino più alto del podio sul Lauberhorn addirittura con il numero 28 (settimana scorsa era fuori dalla top-20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni entra in top10 nella WCSL di discesa. La mina vagante olimpica per il pettorale sarà Mattia Casse

Giovanni Franzoni irrompe in top10 nella WCSL di superG: cambia il pettorale di partenza. Paris resisteGiovanni Franzoni si posiziona tra i primi dieci nella WCSL di superG, grazie a un cambio di pettorale di partenza.

Che balzo di Giovanni Franzoni nella WCSL di discesa: adesso cambia tutto per il pettorale!Giovanni Franzoni ha ottenuto un importante risultato nella WCSL di discesa a Wengen, vincendo il suo primo superG e conquistando il terzo posto nella discesa libera.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Monumentale Giovanni Franzoni a Wengen: dopo la vittoria in super G, è terzo in discesa libera • Sci alpino; Coppa del Mondo: Giovanni Franzoni conclude terzo a Wengen e centra il primo podio in discesa; MAGICO FRANZONI!!! UN PERFETTO GIOVANNI DOMINA IL SUPERG DI WENGEN; Franzoni re di Wengen: 'Ho vinto dove mi ero rotto tutto. Adesso cambia il mio presente'.

IL RAFFAELLO DELLA STREIF! Giovanni Franzoni vince la discesa di Kitzbuehel ed entra nella leggenda!Giovanni Franzoni entra nella leggenda dello sci alpino italiano e conquista la vittoria nella discesa libera di Kitzbuehel sulla mitica Streif. Dopo ... oasport.it

Giovanni Franzoni, un altro capolavoro: dà spettacolo sulla Streif, batte Odermatt e vince la discesa di Coppa del mondo di KitzbühelKITZBUHEL. Ennesimo capolavoro firmato Giovanni Franzoni: dopo il successo in superG e il terzo posto in discesa a Wengen il bresciano si impone nella discesa di Coppa del mondo di Kitzbühel ed entra ... ildolomiti.it

Giovanni Franzoni dopo il trionfo di Wengen non trattiene le lacrime Il ricordo struggente dell'amico Franzoso deceduto dopo un tremendo incidente in pista - facebook.com facebook

Giovanni Franzoni trionfa sulla Streif di Kitzbuhel e si commuove ricordando l'amico Matteo Franzoso. x.com