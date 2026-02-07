Brindisi Renault Clio in fiamme su via Materdomini | conducente salva in extremis traffico deviato

Questa mattina a Brindisi, in via Materdomini, una Renault Clio è andata a fuoco improvvisamente. La donna alla guida ha avuto poco tempo per reagire, ma è riuscita a scendere dall’auto prima che le fiamme si estendessero. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento il veicolo e messo in sicurezza l’area. Il traffico sulla strada principale è stato deviato per alcune ore. Nessuno è rimasto ferito, ma il caso resta sotto inchiesta per capire le cause dell’incendio.

Un incendio ha avvolto una Renault Clio in via Materdomini a Brindisi questo sabato, 7 febbraio 2026, mettendo a dura prova la prontezza di riflessi della conducente che è riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme la raggiungessero. L’episodio, verificatosi nel pomeriggio, ha generato un momento di apprensione per i residenti e ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della Polizia Locale. La dinamica dell’accaduto, sebbene ancora da chiarire nelle sue cause precise, solleva interrogativi sulla sicurezza dei veicoli e sulle possibili ragioni che possono innescare un incendio improvviso durante la marcia.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

