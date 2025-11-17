Tir in fiamme traffico deviato sull' A4

L'incendio di un autoarticolato avvenuto oggi, 17 novembre, intorno alle 16 e 15 ha causato deviazioni al traffico sull'autostrada A4. È avvenuto al chilometro 466, nel territorio comunale di Ronchis: le cause sono ancora nebulose, ma si sospetta che possa trattarsi di un guasto ai freni. Il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Tir in fiamme, traffico deviato sull'A4

