La Russia punta su Odessa ma la città portuale ucraina resiste

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quattro anni, Odessa affronta un’intensa campagna di bombardamenti da parte della Russia. La città portuale ucraina, situata sul Mar Nero, continua a resistere nonostante le sfide e le tensioni persistenti. La sua posizione strategica e la determinazione della popolazione sono elementi chiave in un contesto di conflitto che coinvolge la regione e l’intera area.

La Russia punta su Odessa, sono 4 anni che la bombarda, ma la città portuale ucraina che affaccia sul Mar Nero resiste. L’intervista al giornalista Ugo Poletti ad Odessa. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

