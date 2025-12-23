La Russia punta su Odessa ma la città portuale ucraina resiste

Da quattro anni, Odessa affronta un’intensa campagna di bombardamenti da parte della Russia. La città portuale ucraina, situata sul Mar Nero, continua a resistere nonostante le sfide e le tensioni persistenti. La sua posizione strategica e la determinazione della popolazione sono elementi chiave in un contesto di conflitto che coinvolge la regione e l’intera area.

