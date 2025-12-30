Brindisi e la sfida del futuro | il sindaco Marchionna traccia la rotta della transizione

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha presentato le prospettive future della città, sottolineando l’importanza dell’innovazione e dell’ingegno per affrontare le sfide della transizione economica. Durante la conferenza stampa di fine anno, ha evidenziato la necessità di adottare strategie sostenibili per garantire uno sviluppo equilibrato e duraturo, ponendo le basi per un futuro più resiliente e innovativo per la comunità brindisina.

Brindisi, il sindaco e la ministra Bernini sognano: «Uniamo Unisalento e Poliba». Ma da Bari e Lecce frenano - Unire Ingegneria e Medicina, Unisalento e Politecnico di Bari, per dare vita a Brindisi a un corso incentrato sulle nuove tecnologie nel campo sanitario. lagazzettadelmezzogiorno.it

