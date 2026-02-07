Brillano Iannaccone e Dalla Valle ora i quarti

Il torneo Challenger Atp 50 di Cesenatico sta per chiudere i battenti. Iannaccone e Dalla Valle hanno superato gli ottavi e ora si preparano a giocarsi i quarti di finale. Il torneo, con un montepremi di 56 mila euro, tiene alta l’attenzione degli appassionati. La giornata si annuncia intensa, con i giocatori pronti a scendere in campo per cercare di avanzare nella competizione.

Volge alle battute finali il Challenger Atp 50 Start Romagna Cup Trofeo Città di Cesenatico, con un montepremi di 56.700 euro, in programma sino a domenica al Circolo Tennis Anselmo Godio. Il molisano Federico Iannaccone, proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato con il punteggio di 6-3 6-4 l'elvetico Kilian Feldbausch, ottava testa di serie. Iannaccone affronta ai quarti di finale l'ucraino Oleg Prihodko che aveva sconfitto Lorenzo Nottoli, nel match che vale un posto in semifinale. Gli altri risultati vedono Enrico Dalla Valle imporsi sul francese Cyril Vandermeersch 6-4 6-4, Filippo Romano sconfiggere Charles Broom (GBR), con il punteggio 7-5 6-3, e Raul Brancaccio avere la meglio sul francese Laurent Lokoli in 6-4 6-3.

