' Start Romagna Cup’ primi quarti a livello Challenger per Romano | venerdì derby tricolore con Dalla Valle
Venerdì a Cesenatico si gioca il primo derby tricolore del Challenger Romagna Cup. Filippo Romano esulta dopo aver vinto un punto importante, battendosi il pugno sul petto. L’atleta italiano si prepara ora a sfidare Dalla Valle, in un match che promette spettacolo e emozioni. La competizione, al Circolo Tennis “Godio”, attrae i migliori della categoria e inaugura la stagione con grande entusiasmo.
“Andiamo”. L’urlo di gioia di Filippo Romano, battendosi il pugno sul cuore, risuona forte nella struttura coperta del Circolo Tennis “Godio”, teatro della “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo Challenger Atp 50 (cemento indoor, montepremi 56.700 euro), mentre dagli spalti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
