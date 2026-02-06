La bimba di 10 anni che scappa dalla scuola in Brianza prende il treno e arriva nel Varesotto

Questa mattina una bambina di 10 anni è scomparsa dalla scuola in Brianza. Ha lasciato l’edificio senza avvertire nessuno e si è messa in viaggio da sola. Dopo ore di ricerche da parte di genitori e insegnanti, è stata trovata nel Varesotto, sta bene. La polizia sta verificando cosa sia successo.

È uscita da scuola e ha fatto perdere le sue tracce. Poi, dopo ore di ricerche, è stata ritrovata - incolume - nel Varesotto. Si è conclusa con un fortunato epilogo e tanto spavento la 'fuga' di una bimba di 10 anni, studentessa in una scuola elementare brianzola.

