brescia scarica in strada una tonnellata di rifiuti identificato e denunciato tre mesi dopo

Questa notte a Brescia, qualcuno ha scaricato in strada una tonnellata di rifiuti. La scoperta è avvenuta solo questa mattina, quando le forze dell’ordine hanno iniziato i sopralluoghi. Dopo mesi di indagini, gli agenti sono finalmente riusciti a identificare e denunciare il responsabile.

Brescia, 7 febbraio 2026 –   Una tonnellata di rifiuti abbandonata per strada col favore delle tenebre, forse sperando così di farla franca. E invece. La Polizia locale di Brescia ha denunciato un uomo per aver abbandonato di notte a bordo strada quasi una tonnellata di rifiuti, in particolare guaine bituminose. Sul posto, in via Codignole, a seguito di una segnalazione gli agenti avevano trovato nel novembre scorso un deposito di 960 chili di rifiuti speciali che erano stati sequestrati e poi sottoposti alle analisi dell'Arpa. Le indagini, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno consentito d i risalire al veicolo utilizzato per il trasporto e lo scarico dei rifiuti e dopo ulteriori accertamenti è stato identificato il responsabile dell'abbandono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

