Corpo carbonizzato nell'auto andata a fuoco dopo tre mesi identificato 26enne

Identificato dopo tre mesi il 26enne trovato carbonizzato in un'auto a Sermoneta Scalo, in provincia di Latina. Celebrati i funerali, indagini ancora aperte.

Identificato grazie al Dna il giovane di 25 anni trovato carbonizzato nell'auto a Sermoneta Scalo - E' stato identificato dopo un lungo e complesso lavoro di analisi del Dna, il giovane trovato carbonizzato in un'auto nella notte del 14 settembre scorso. msn.com

Corpo Carbonizzato Trovato a Masate: Inchiesta in Corso e Ultime Notizie - A Masate, è stato scoperto un corpo completamente carbonizzato all'interno di un'auto in fiamme, evento che ha dato avvio a indagini approfondite da parte delle autorità competenti. notizie.it

