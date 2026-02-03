Clochard trovato morto a Milano | è la quinta vittima del freddo da inizio anno

Nella mattina di martedì 3 febbraio, un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto vicino all'Esselunga di viale Cassala a Milano. È la quinta vittima del freddo da inizio anno. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La scena è stata scoperta da alcuni passanti che hanno dato l’allarme. La città si confronta ancora una volta con il dramma dei senza tetto esposti alle basse temperature.

