Incidente tra moto e auto a Volpiano | gravemente ferito un 14enne trasferito in elicottero al CTO

L'incidente è avvenuto in via Meana, nel comune di Volpiano, nella prima serata di domenica, 7 dicembre, intorno alle 18.30. Lo scontro è avvenuto tra una moto, a bordo della quale si trovava un ragazzo di 14 anni, e un'auto. La dinamica del sinistro è al vaglio. Gravemente ferito nell'impatto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

