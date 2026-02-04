Bonus assunzioni Zes Unica fino a 650 euro al mese requisiti e domanda
Da oggi, 4 febbraio 2026, il bonus assunzioni Zes Unica entra in vigore. L’Inps ha pubblicato la circolare con tutte le regole per richiederlo. Il bonus può arrivare fino a 650 euro al mese e si rivolge alle aziende che assumono in determinate zone economiche speciali. Le imprese interessate devono rispettare alcuni requisiti e presentare la domanda seguendo le procedure indicate.
A partire da oggi 4 febbraio 2026 il bonus assunzioni Zes Unica è diventato pienamente operativo grazie alla pubblicazione di una circolare Inps, nella quale sono state definite le regole per accedere all’agevolazione. Grazie a questa misura, le imprese hanno la possibilità di ottenere l’ esonero contributivo totale per 24 mesi nel caso in cui dovessero assumere dei lavoratori con almeno 35 anni e che siano disoccupati da almeno 2 anni. Come funziona e a quanto ammonta. Il bonus assunzioni Zes Unica consiste in un esonero totale (ossia al 100%) dei contributi previdenziali che sono a carico del datore di lavoro, fino ad un massimale di 650 euro al mese per lavoratore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
