Askatasuna è scontro | bombe carta e bottiglie contro gli agenti

La manifestazione per Askatasuna si è conclusa con tafferugli tra manifestanti e polizia. Dopo due ore di corteo, alcuni partecipanti hanno lanciato bombe carta e bottiglie contro gli agenti, vicino all’ex struttura occupata dal centro sociale, sgomberata lo scorso dicembre. La polizia ha risposto con interventi per disperdere la folla e riportare l’ordine.

Dopo due ore di corteo, la manifestazione per Askatasuna è arrivata nei pressi dell'ex struttura occupata dal centro sociale, sgomberata lo scorso dicembre per ragioni di sicurezza. Lo schieramento di mezzi e uomini delle forze dell'ordine è imponente, così come il corteo che secondo i numeri ufficiali si avvicina alle 15mila presenze. L'obiettivo dichiarato fin da quando la manifestazione è stata organizzata è quello di raggiungere corso Regina Margherita dove sorge l'ex struttura occupata. Il corteo si è svolto relativamente in maniera tranquilla per quasi la totalità della sua durata, ma verso le 17.

