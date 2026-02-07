Bomba d’acqua micidiale sull’Italia quando e dove Previsioni shock

Il cielo sopra Roma si prepara a cambiare volto. Nei prossimi giorni, il meteo si farà instabile con piogge e temporali che si propagheranno su tutta la città. Le previsioni indicano un lungo weekend con condizioni meteo difficili, segno di una perturbazione atlantica in arrivo.

Il cielo sopra la Città Eterna si prepara a un lungo weekend all’insegna della variabilità, con una serie di perturbazioni atlantiche pronte a scaricare piogge diffuse e locali temporali. Roma si ritrova nel mirino di un flusso instabile che non darà tregua, rendendo necessario l’ombrello per gran parte dei prossimi giorni. Le temperature rimarranno comunque su valori miti per il periodo, con le massime che oscilleranno tra i 14°C e i 15°C, mentre le minime non dovrebbero scendere sotto gli 8°C-10°C, garantendo un clima umido ma non eccessivamente rigido. Sabato di pioggia e domenica con brevi schiarite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa notte un violento temporale ha colpito Civitavecchia, nel quadrante nord di Roma.

