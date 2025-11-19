Dove e quando nevicherà sull’Italia le previsioni dell’esperto | Ondata di freddo e fiocchi a bassa quota
Ondata di freddo e crollo delle temperature caratterizzeranno il meteo di questa settimana in tutta Italia. Al nord nevicate anche a quote collinari ma qualche fiocco anche al sud. Le previsioni a Fanpage.it dell’esperto Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored. 🔗 Leggi su Fanpage.it
