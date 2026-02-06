Intrappolati in auto Bomba d’acqua sull’Italia i soccorsi disperati

Questa notte un violento temporale ha colpito Civitavecchia, nel quadrante nord di Roma. Le strade si sono allagate in fretta e i soccorsi sono stati chiamati a intervenire in tutta fretta. Molte auto sono rimaste intrappolate, e le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. La pioggia non si ferma e le squadre di emergenza lavorano senza sosta per mettere in sicurezza la zona.

Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Civitavecchia, nel quadrante nord di Roma, provocando allagamenti diffusi e numerosi interventi di emergenza. A partire dall’ 1:30, decine di chiamate di soccorso sono giunte alla centrale dei vigili del fuoco, impegnati per ore nel ripristino delle condizioni di sicurezza. Le squadre della caserma Bonifazi hanno concentrato gli interventi soprattutto nella zona di Sant’Agostino, in via Fontanatetta, dove diverse abitazioni allagate hanno reso necessario l’uso di mezzi speciali. In alcune taverne il livello dell’acqua ha superato un metro, causando ingenti danni a locali e arredi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Intrappolati in auto”. Bomba d’acqua sull’Italia, i soccorsi disperati Approfondimenti su Civitavecchia Roma “Frana tutto”. Bambini intrappolati tra le macerie, si scava: i soccorsi disperati Una frana improvvisa ha causato la caduta di parti di un edificio, lasciando alcuni bambini intrappolati tra le macerie. Bomba d’acqua si abbatte sull’Italia: strade allagate e tombini saltati Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Civitavecchia Roma Argomenti discussi: Bomba d’acqua nella notte: allagamenti a Civitavecchia; Intrappolati in auto. Bomba d’acqua sull’Italia, i soccorsi disperati. RTP Messina. . Dopo le auto che corrono all'impazzata trasformando il parcheggio in pista preferenziale, i Tir intrappolati. Sul viale Giostra ancora poblemi. Il presidente della municipalità Verso parla di gravi criticità. E sul viale Europa lavori fermi. La replica d facebook “La mia auto ha partorito”: ecco come sono stati salvati quattro gatti intrappolati in un motore @fulviocerutti @LaStampa x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.