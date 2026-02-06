Intrappolati in auto Bomba d’acqua sull’Italia i soccorsi disperati

Questa notte un violento temporale ha colpito Civitavecchia, nel quadrante nord di Roma. Le strade si sono allagate in fretta e i soccorsi sono stati chiamati a intervenire in tutta fretta. Molte auto sono rimaste intrappolate, e le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. La pioggia non si ferma e le squadre di emergenza lavorano senza sosta per mettere in sicurezza la zona.

Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Civitavecchia, nel quadrante nord di Roma, provocando allagamenti diffusi e numerosi interventi di emergenza. A partire dall’ 1:30, decine di chiamate di soccorso sono giunte alla centrale dei vigili del fuoco, impegnati per ore nel ripristino delle condizioni di sicurezza. Le squadre della caserma Bonifazi hanno concentrato gli interventi soprattutto nella zona di Sant’Agostino, in via Fontanatetta, dove diverse abitazioni allagate hanno reso necessario l’uso di mezzi speciali. In alcune taverne il livello dell’acqua ha superato un metro, causando ingenti danni a locali e arredi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

