Bologna sabotaggio sull' Alta velocità | cavi tranciati e danni La pista di un atto anarchico contro i Giochi Ira di Salvini

Questa mattina a Bologna sono stati trovati i cavi della linea ferroviaria Alta Velocità tranciati. I danni sono evidenti e hanno causato problemi alla circolazione dei treni. Le forze dell’ordine stanno indagando e non escludono un gesto dimostrativo legato all’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. L’ipotesi più concreta è che si tratti di un atto anarchico contro i Giochi. Intanto, il ministro Salvini ha espresso forte ira per quanto accaduto.

Al momento non ci sono state rivendicazioni e sul posto non ci sarebbero simboli o firme esplicite, ma molti dettagli farebbero pensare ad azioni di sabotaggio in più punti, coordinate e dalle caratteristiche apparentemente simili. La pista anarchica, per gli inquirenti (le indagini sono della Digos con il coordinamento della Procura), che comunque stanno indagando a 360 gradi, è più che un’ipotesi. Qualcosa di simile, proprio in concomitanza con l’apertura dei giochi olimpici, è successa del resto anche a Parigi. La linea ferroviaria italiana, in particolare intorno al nodo di Bologna con strascichi fino a Pesaro, è stata colpita questa mattina, 7 febbraio, da diversi danneggiamenti, definiti fin da subito non accidentali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bologna, sabotaggio sull'Alta velocità: cavi tranciati e danni. La pista di un atto anarchico contro i Giochi. Ira di Salvini Approfondimenti su Bologna AltaVelocità Bologna, cavi tranciati e danni sull'Alta velocità: treni in ritardo e disagi. L'ipotesi: atto contro i Giochi. Salvini: «Azioni inaudite» Danni sui binari dell’Alta velocità a Bologna, con cavi tranciati e treni in ritardo che creano disagi ai pendolari. Bologna, cavi tranciati e danni sull'Alta velocità: treni in ritardo e disagi. L'ipotesi: atto contro i Giochi. Salvini: «Azioni inaudite» Treni in ritardo e disagi sulla linea ad alta velocità tra Bologna e Milano questa mattina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bologna AltaVelocità Argomenti discussi: Bologna, caos treni: ritardi di oltre un'ora. Cavi tranciati e un ordigno, ipotesi sabotaggio ai Giochi. Salvini: Attentato, qualcuno...; Frecciarossa deragliato a Livraga, i giudici sul disastro: Causato da una catena di errori; Il dipinto rubato dei ‘Dodici Apostoli’ ritrovato dopo 18 anni dai carabinieri (in una chiesa); Incubo droni safari sull'Ucraina: come funzionano e perché possono essere letali. Bologna, sabotaggio sull'alta velocità. Salvini: Atti di terrorismoAGI - Interventi di tecnici e forze dell'ordine per danneggiamenti che hanno interessato le linee ferroviarie nel nodo di Bologna. Dopo i problemi causati a Pesaro dall'incendio di una cabina elettric ... msn.com A Milano antagonisti e ProPal contro le Olimpiadi. Sabotaggi a BolognaCavi tranciati a Bologna sulla linea ad alta velocità, fiamme anche in una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di ... iltempo.it +++ ULTIMA ORA +++ Ordigno artigianale a Bologna, ipotesi sabotaggio Olimpiadi Milano-Cortina facebook Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, si ipotizza un sabotaggio senza escludere un atto terroristico. di Alessandra Giannoli x.com

