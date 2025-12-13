Il dono dell’Arte e della Memoria | il Liceo Torricelli-Ballardini avvia un progetto tra creatività storia e cittadinanza

L’Indirizzo Artistico del LiceoTorricelli-Ballardini” di Faenza ha dato ufficialmente avvio al progetto annuale “Il dono dellArte e della Memoria”, un percorso formativo e culturale dedicato al rapporto tra espressione artistica e costruzione della memoria collettiva. L’inaugurazione si è. Ravennatoday.it

