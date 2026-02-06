Stop al restyling del ' Ara | Bologna ritira i 40 milioni di finanziamento

Bologna ha deciso di fermare il restyling dello stadio Dall’Ara. La giunta comunale ha ritirato i 40 milioni di finanziamento destinati al progetto, dopo settimane di incertezza e polemiche. Ora si cerca una nuova strada per riqualificare l’impianto, che resta in bilico tra interventi minori e possibili alternative. La città si prepara a nuove discussioni e confronti sulla futura gestione dello stadio.

Il percorso di riqualificazione dello stadio Dall'Ara è al centro di una svolta decisiva, con l'amministrazione comunale che valuta la possibilità di ritirare lo stanziamento iniziale e di reindirizzare le risorse verso altri interventi. Le ragioni principali riscontrate riguardano l'aumento dei costi delle materie prime e l'impossibilità, per il Bologna FC, di reperire risorse aggiuntive per coprire la restante parte dell'investimento, pur mantenendo l'impianto nel patrimonio pubblico. Il piano originario prevedeva uno stanziamento di 40 milioni di euro, cifra che potrebbe non bastare di fronte agli aumenti dei prezzi delle materie prime registrati dopo la pandemia.

