L’agricoltura israeliana sta vivendo un momento difficile. Le proteste contro il paese hanno portato a un calo delle vendite di prodotti come i manghi, che sono ormai introvabili sui mercati. Gli agricoltori denunciano che il boicottaggio sta colpendo duramente il settore, già in crisi, e molti temono conseguenze serie per le prossime campagne. La tensione tra Israele e le associazioni di consumatori cresce di giorno in giorno.

Da quando a livello globale migliaia di persone hanno preso consapevolezza della drammatica situazione a Gaza, dove la popolazione palestinese rimane tuttora gravemente isolata, senza rifornimenti di cibo, medicine e beni di prima necessità e sotto costante attacco dell’esercito israeliano, in mancanza di una risposta internazionale univoca e chiara, moltissime sono state le iniziative di privati cittadini per boicottare, consapevolmente, beni e servizi prodotti dallo Stato ebraico. Una decisione non solo politica, ma anche con l’obiettivo di non finanziare, direttamente e indirettamente, l’industria bellica di Israele così come le sue aziende, spesso coinvolte nel genocidio perpetrato a Gaza sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Boicottare Israele funzionan? L’agricoltura israeliana al collasso: “non vogliono i nostri manghi”

Approfondimenti su Israele Agricoltura

L’affermazione di De Angelis, docente dell’Università di Lüneburg, evidenzia come gli Stati Uniti agiscano per i propri interessi, spesso a discapito di altri Paesi.

Eurovision 2026, Israele ci sarà: 4 Paesi boicottano l'evento di ViennaL’EBU, l’Unione Europea di Radiodiffusione, si è riunita in un’assemblea generale a Ginevra per apportare alcune modifiche al regolamento dell’Eurovision Song Contest 2026. Questa è stata anche ... gazzetta.it

In Rai l'Usb vuole boicottare Israele e l'Eurovision. La sponda di M5s e AvsBoicottare Israele, boicottare l’Italia, boicottare il governo Meloni. L'importante è boicottare. È senza dubbio la parola dell’anno per una parte del paese. A muovere l’ultimo tentativo di sabotaggio ... ilfoglio.it

Da nord a sud, una sola voce. Durante il passaggio della fiamma olimpica, in tutta Italia si è alzato lo stesso messaggio: non in nostro nome. Mentre lo sport finge neutralità, Israele continua a bombardare, occupare, cancellare. E noi continuiamo a dirlo: lo s facebook