D' Alema choc | Boicottare Israele

Ci mancava D’Alema. Pure lui, l’ex leader dei Ds, già premier, ha lanciato la sua idea per la guerra in Palestina: «Bisogna boicottare Israele». Così il presidente della Fondazione “Italianieuropei” parlando al convegno “Piano Trump: una tregua senza pace”. «Coloro che protestano nelle università hanno perfettamente ragione» prosegue D’Alema, «sono l’ultimo baluardo della civiltà europea». Per l’ex premier, «il tema della sospensione degli accordi con Israele dovrebbe diventare una questione di lotta politica. Neppure Meloni può sostenere che Netanyahu rispetti i diritti umani. Quindi quell’accordo è illegittimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

