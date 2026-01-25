Ilenia Pastorelli | Il David? Ho ringraziato Bobo Vieri Poi su Carlo Verdone | Una persona rara e umile

Ilenia Pastorelli, attrice conosciuta per il suo talento e la sua spontaneità, si è recentemente raccontata a Francesca Fialdini. Tra i temi affrontati, il suo rapporto con il Premio David di Donatello, i ringraziamenti a Bobo Vieri e il rispetto per Carlo Verdone, che definisce una persona umile e rara. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla sua carriera e sui valori che la guidano nel mondo dello spettacolo.

L'attrice, in libreria con il suo primo romanzo, ha ripercorso le tappe della sua carriera e ha ricordato l'amicizia con Verdone Ilenia Pastorelli, attrice amatissima dal pubblico ora al cinema con la commedia “Prendiamoci una pausa”, oggi si è raccontata ai microfoni di Francesca Fialdini. Ospite del salotto di Da noi.A ruota libera per presentare il suo primo romanzo dal titolo “Non so come è successo”, l'attrice ha ripercorso le tappe della sua carriera. Dal debutto alla vittoria del David di Donatello fino all'amicizia con Carlo Verdone, che dal primo momento ha creduto in lei e nel suo talento.🔗 Leggi su Today.it

