Tensione davanti allo stadio Barbera | scontri tra tifosi prima di Palermo-Carrarese

Palermotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rissa tra tifosi pochi minuti prima della partita tra Palermo e Carrarese ha generato momenti di tensione davanti allo stadio Barbera. Gli scontri avrebbero coinvolto alcuni supporter della curva Nord e altri della Sud. Tutto sarebbe partito dall'esplosione di una bomba carta a piazza Alcide. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Tensione e paura davanti allo stadio Renzo Barbera: scontri tra tifosi - PALERMO – Momenti di paura all’esterno dello stadio Renzo Barbera di Palermo, poco prima dell’inizio della partita contro la Carrarese. Segnala livesicilia.it

tensione davanti stadio barberaRissa davanti allo stadio Barbera, scontro tra i tifosi del Palermo: lanci di bottiglie - Momenti di forte tensione nelle aree esterne dello stadio, dove una rissa tra tifosi ha creato panico tra le famiglie e le persone presenti nella zona del villaggio gastronomico. msn.com scrive

SERIE B - Palermo-Carrarese, scontri fuori dallo stadio prima del match - Momenti di tensione fuori dallo stadio Renzo Barbera prima dell'inizio della gara tra Palermo e Carrarese, valida per la 14esima giornata di Serie B. Segnala napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Tensione Davanti Stadio Barbera