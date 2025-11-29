Tensione davanti allo stadio Barbera | scontri tra tifosi prima di Palermo-Carrarese

Una rissa tra tifosi pochi minuti prima della partita tra Palermo e Carrarese ha generato momenti di tensione davanti allo stadio Barbera. Gli scontri avrebbero coinvolto alcuni supporter della curva Nord e altri della Sud. Tutto sarebbe partito dall'esplosione di una bomba carta a piazza Alcide. 🔗 Leggi su Palermotoday.it