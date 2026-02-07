Nel giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina, alcuni treni sono stati fermati da atti di sabotaggio. Il Ministero parla di un gesto che ricorda gli atti terroristici dei Giochi di Parigi, mentre la Lega paragona la situazione agli anni ’70. Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un atto isolato o di una strategia più ampia, ma nel frattempo i trasporti italiani si trovano a dover fare i conti con una minaccia che mette in discussione la sicurezza delle infrastrutture.

Bologna, 7 febbraio 2026 – Non è solo vandalismo, ma una strategia coordinata per colpire il cuore dei trasporti italiani. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i nterviene duramente sui recenti episodi di sabotaggio che hanno paralizzato la circolazione ferroviaria tra Bologna e Pesaro, tracciando un parallelo inquietante con quanto accaduto la scorsa estate in Francia e senza usare mezzi termini ha usato la parola “attentato” riferendosi a quanto avvenuto nei pressi della stazione di Bologna e Pesaro che ha causato pesanti disagi a migliaia di viaggiatori. Si tratta di cavi tranciati e deviati o incendiati sulla linea dell’alta velocità Bologna-Venezia, un ordigno rudimentale sulla Bologna-Padova e un incendio vicino a Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz (anarchico?) contro i treni nel giorno delle Olimpiadi, il Ministero: “Ricorda gli atti terroristici dei Giochi di Parigi”. Lega: “Come negli anni 70”

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Manca poco all’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

In occasione dell’81° anniversario della liberazione di Auschwitz, il governo italiano rinnova il suo impegno contro l’antisemitismo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello.

Blitz anarchico contro la fiaccola.Blitz anarchico contro la fiaccola durante la cerimonia: attacco che ha creato tensione e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. agenziagiornalisticaopinione.it

Blitz contro i botti illegali . Sequestro da 49 chiliQuasi 49 chili di botti illegali, tra bombe carta e cipolle, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza dopo averli scoperti in quattro colli anomali in un deposito di giochi pirotecnici ... lanazione.it

Blitz Juve, è fatta per Boga! L’attaccante ex Sassuolo sarà oggi a Torino per visite e firma. Un colpo giusto per Spalletti Juve, è fatta per Jeremie Boga. Intesa raggiunta tra le parti. Sarà lui il vice Kenan Yildiz. L’attaccante ivoriano, cresciuto nelle giov facebook