Questa mattina la polizia ha fatto un’operazione a Caivano che ha portato all’arresto di un pusher. Durante il blitz, gli agenti hanno trovato delle armi che sembravano invisibili, delle cosiddette armi fantasma. La zona si è subito riempita di tensione, mentre gli investigatori continuano a scavare tra le carte e i reperti per capire meglio cosa stesse succedendo.

Tempo di lettura: 2 minuti Siamo a Caivano e quello che doveva essere l’ennesimo colpo alle piazze di spaccio si è trasformato in qualcosa di ben più grave. I Carabinieri della stazione locale, impegnati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 35enne e scoperto un vero e proprio arsenale clandestino. I militari avevano raccolto informazioni su un pusher che stava tentando di riaprire una piazza di spaccio e hanno organizzato un servizio mirato. I Carabinieri hanno seguito un tossicodipendente fino all’appartamento dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine e pregiudicato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz a Caivano: arrestato pusher, scoperte armi fantasma

I carabinieri di Caivano hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine.

A Caivano, un uomo di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a un posto di blocco.

