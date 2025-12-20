Caivano fermato a un posto di blocco | arrestato pusher di 25 anni

A Caivano, un uomo di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a un posto di blocco. Durante il controllo è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e denaro contante. L’uomo è stato arrestato e successivamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

