Black-out di web e telefoni E’ protesta a Vivo d’Orcia

Questa mattina, i residenti di Vivo d’Orcia si sono ritrovati senza connessione internet e senza telefono. La protesta nasce dai continui disagi causati da servizi essenziali che spesso non funzionano nel Monte Amiata, colpendo duramente i piccoli comuni e le frazioni. La mancanza di comunicazione mette in difficoltà chi ha bisogno di assistenza o di lavorare da remoto. La situazione resta critica e molti chiedono interventi immediati.

Sempre più penalizzati da servizi essenziali che nel Monte Amiata creano pesanti disagi nei comuni e nelle frazioni. Il problema dell'assenza di connessioni internet, viene segnalato spesso, perché mette in crisi l'economia della montagna con gravi ripercussioni sul turismo della vetta. Turismo danneggiato da mancate prenotazioni e operazioni di routine annullate per assenza di connessione. L'ultimo allarme viene dal Vivo d'Orcia, frazione di Castiglione d'Orcia. Sono i cittadini a dover lamentare un isolamento di rete telefonica e rete. E' la parte di via Amiata di sotto a subire il black out della comunicazione sia telefonica che di rete.

