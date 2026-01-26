A Vivo d’Orcia, nel comune di Castiglione d’Orcia, si registrano ripetute aggressioni in strada, suscitando preoccupazione tra i residenti. La comunità chiede un intervento immediato per garantire sicurezza e tranquillità, affermando che la convivenza pacifica non è più sostenibile. La situazione richiede attenzione e misure concrete per ristabilire l’ordine e proteggere i cittadini.

Castiglione d’Orcia (Siena), 26 gennaio 2026 – “Basta, non ne possiamo più. La pacifica convivenza nella frazione è divenuta impossibile. Si deve intervenire subito per evitare situazioni più gravi e pericolose”. A Vivo d’Orcia, frazione di settecento abitanti del Comune di Castiglione d’Orcia, c’è paura e nello stesso tempo rabbia, rappresentata anche alle istituzioni che si sarebbero mosse per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. E le parole sopra citate sono quelle di una donna che annuncia una segnalazione a tutti i livelli delle autorità di sicurezza per porre l’attenzione su una situazione di grave disagio, causata dal comportamento di una persona proveniente da fuori e che da qualche tempo vive, con la moglie, nel paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressioni ripetute in strada a Vivo d’Orcia. “Abbiamo paura, ora basta”

