Troppo spazio al web I ragazzi devono fare esperienze dal vivo
Il presidente del Centergross, Graziano Ventura, torna a parlare del ruolo del web tra i giovani. Secondo lui, i ragazzi devono passare più tempo facendo esperienze dal vivo, invece di stare troppo davanti a uno schermo. Ventura ha ribadito il suo impegno a sostenere il progetto Cronisti in Classe, cercando di far riflettere sulla necessità di recuperare il contatto diretto con il mondo reale.
Graziano Ventura, presidente del Centergross, avete scelto di sostenere anche quest’anno il progetto Cronisti in Classe. "Ho deciso di sostenere di nuovo Cronisti in Classe perché trovo molto bello il coinvolgimento dei giovani. Lo scorso anno ho partecipato come vicepresidente alla premiazione, e vedere l’entusiasmo dei ragazzi è stato davvero stimolante. Progetti come questo permettono agli studenti di mettersi in gioco e di avvicinarsi al mondo dell’informazione". I giovani sono la generazione degli acquisti ’con un click’. Quale futuro vede per i negozi fisici? "È un problema rilevante che riguarda anche il Centergross: circa il 50% del settore abbigliamento sta attraversando difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Graziano Ventura
Ultime notizie su Graziano Ventura
