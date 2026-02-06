Il presidente del Centergross, Graziano Ventura, torna a parlare del ruolo del web tra i giovani. Secondo lui, i ragazzi devono passare più tempo facendo esperienze dal vivo, invece di stare troppo davanti a uno schermo. Ventura ha ribadito il suo impegno a sostenere il progetto Cronisti in Classe, cercando di far riflettere sulla necessità di recuperare il contatto diretto con il mondo reale.

Graziano Ventura, presidente del Centergross, avete scelto di sostenere anche quest’anno il progetto Cronisti in Classe. "Ho deciso di sostenere di nuovo Cronisti in Classe perché trovo molto bello il coinvolgimento dei giovani. Lo scorso anno ho partecipato come vicepresidente alla premiazione, e vedere l’entusiasmo dei ragazzi è stato davvero stimolante. Progetti come questo permettono agli studenti di mettersi in gioco e di avvicinarsi al mondo dell’informazione". I giovani sono la generazione degli acquisti ’con un click’. Quale futuro vede per i negozi fisici? "È un problema rilevante che riguarda anche il Centergross: circa il 50% del settore abbigliamento sta attraversando difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Troppo spazio al web. I ragazzi devono fare esperienze dal vivo"

Approfondimenti su Graziano Ventura

La sicurezza online è fondamentale, soprattutto per i giovani che affrontano sfide legate ai social media.

Da oltre un anno e mezzo, le società di atletica leggera di Reggio Calabria si trovano senza una sede propria a causa dei lavori di rifacimento del campo scuola Coni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

UNA VITA DA IENA WHITE! CLEMENTINO passa dal BSMT!

Ultime notizie su Graziano Ventura

Argomenti discussi: Troppo spazio al web. I ragazzi devono fare esperienze dal vivo; Data center nello spazio? Amazon frena: Costi troppo alti; La volta buona, Ha la 48? Mangia troppo, colpa sua. Il racconto di Fabiana vittima di bodyshaming; Salernitana, chance alle ortiche e portiere sorpreso: le pagelle col Giugliano. Gyabuaa a tutto campo, ma il pari brucia.

MI AUTATE HO UN PROBLEMA CON IL MIO SALONE: TROPPO POCO SPAZIO Abbiamo difficoltà quando abbiamo pranzi e cene non riesco a capire come fare per farci entrare tutto e nella maniera più bella mi aiutate a vedere con qualche foto come poter p facebook

#Sinner lascia troppo spazio alle soluzioni disperate di Djokovic: osa, osa!!! x.com