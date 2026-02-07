Bitcoin a precipizio Valore dimezzato

Il bitcoin crolla ancora, chiudendo la settimana peggiorata dal 2022. Dopo aver toccato oltre 125 mila dollari lo scorso ottobre, il valore si è dimezzato, scendendo rapidamente. Ora le quotazioni tentano di risalire, ma gli investitori sono già in fuga, spaventati dal brusco calo e dalla paura di perdere ancora.

Dopo mesi di corsa e record, il bitcoin frena bruscamente e chiude la peggior settimana dal 2022 dopo aver dimezzato il valore dagli oltre 125mila dollari dello scorso ottobre: un tracollo – anche le quotazioni tentano il recupero – che segnala una drastica fuga degli investitori dal rischio. E offre un’occasione in più alla Bce per incalzare le istituzioni europee sull’euro digitale. Così le quotazioni segnano +10% oltre quota 70mila dollari per il bitcoin, dopo perdite fino al 5% a un minimo appena sopra 60mila dollari. Altissima volatilità per il crypto asset che si appresta a lasciare sul terreno il 14% circa nel giro di una settimana: la peggiore dal novembre 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bitcoin a precipizio. Valore dimezzato Approfondimenti su Bitcoin Valore Crolli finanziari globali: oro, argento e Bitcoin perdono valore in seguito a tensioni geopolitiche crescenti Il mercato globale si blocca. Valore Romagna ospite alla cena della Croce Rossa, nasce "valore solidale" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bitcoin Valore Argomenti discussi: Bitcoin a precipizio. Valore dimezzato; >>>ANSA/ Bitcoin a precipizio, il valore dimezzato da ottobre - Criptovalute news - Ansa.it. Bitcoin a precipizio. Valore dimezzatoDopo mesi di corsa e record, il bitcoin frena bruscamente e chiude la peggior settimana dal 2022 dopo aver dimezzato ... quotidiano.net >>>ANSA/ Bitcoin a precipizio, il valore dimezzato da ottobreE offre un'occasione in più alla Bce per incalzare le istituzioni europee sull'euro digitale. Le quotazioni segnano +10% oltre quota 70.000 dollari per il bitcoin, dopo perdite fino al 5% a un minimo ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.