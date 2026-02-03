Il mercato globale si blocca. Oro, argento e Bitcoin perdono valore in modo rapido, dopo settimane di rialzi e record storici. Le tensioni geopolitiche aumentano e gli investitori si spostano verso altri asset, facendo scendere i prezzi dei beni considerati rifugio. La situazione si aggrava e le borse reagiscono di conseguenza, lasciando aperti molti dubbi sul futuro immediato.

Il mercato finanziario globale ha registrato un brusco calo nelle quotazioni di oro, argento e Bitcoin, segnando una battuta d’arresto dopo settimane di crescita e massimi storici. L’evento, avvenuto nella mattinata del 3 febbraio 2026, ha colto di sorpresa gli operatori di tutto il mondo, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche che, invece di rafforzare i beni rifugio, hanno innescato una fuga dai mercati considerati sicuri. Il crollo è stato particolarmente marcato in Europa e in Nord America, con il prezzo dell’oro sceso del 3,7% in poche ore, l’argento in caduta libera del 5,2%, e il Bitcoin che ha perso oltre il 7% del valore, raggiungendo il minimo da oltre due mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crolli finanziari globali: oro, argento e Bitcoin perdono valore in seguito a tensioni geopolitiche crescenti

Approfondimenti su Crolli Finanziari Globali

Nei primi giorni del 2026, il prezzo dell’oro continua a scendere.

Secondo un'analisi di Format Research, il 40% delle imprese associate a Confcommercio Bergamo ha subito ripercussioni a causa delle tensioni geopolitiche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crolli Finanziari Globali

Argomenti discussi: Record dopo record: FOMO dell'oro o crollo delle fondamenta finanziarie globali?; La crisi dell’argento/1: una crisi finanziaria; L'oro frena bruscamente: quotazioni in picchiata dopo la corsa dei record; Crollo dell’oro: perché i prezzi scendono dopo i record storici.

Crollo del prezzo dell’oro, il calo non si ferma: investire ha ancora senso?Il valore di oro e argento sui mercati prosegue il suo calo. Dalle tensioni geopolitiche all’avvento di Warsh alla guida della Fed: i perché del crollo e le prospettive future ... quifinanza.it

Crollo oro e argento, perché c’è dietro Trump: investire conviene ancora?Oro e argento restano in forte rialzo su base annua, ma il breve periodo è dominato dall’instabilità: investire adesso ha senso? quifinanza.it

Agtw. . #Niscemi, ancora crolli: si sbriciolano le case in bilico - #frana Sicilia - facebook.com facebook