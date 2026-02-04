Milano ancora capitale del turismo | in Fiera torna la BIT La novità 2026 è il Travel Makers Fest

Milano conferma il suo ruolo di capitale del turismo. Alla Fiera di Milano torna la BIT, il grande evento dedicato ai viaggi. Quest’anno la grande novità è il Travel Makers Fest, che promette di portare ancora più entusiasmo tra gli appassionati di tutto ciò che riguarda il mondo del viaggio.

Milano, 4 febbraio 2026 – È il più importante appuntamento dedicato a chi ama viaggiare, declinato in tutte le sue declinazioni: dal city break nelle grandi capitali al viaggio avventura, dal turismo lento, responsabile e sostenibile a quello attivo e sportivo, fino ai viaggi più motivazionali legati a benessere, cinema, letteratura o spiritualità. Da martedì 10 a giovedì 12 febbraio nei padiglioni 9 e 11 di Fiera Milano Rho si svolgerà la 46esima edizione della Bit Borsa Internazionale del Turismo. Tre giorni, dalle 9.30 alle 18, oltre 1000 espositori di cui il 40% internazionali provenienti da 50 Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Travel Makers Fest porta il cinema e la TV alla BIT, celebrando il cineturismo, un fenomeno in continua espansione.

La Borsa Internazionale del Turismo torna nel 2026 a Milano.

