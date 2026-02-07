Bimbi maltrattati nell’asilo nido gestito dalle suore a Benevento La mamma di un piccolo | Mio figlio tornava a casa con lividi così ho capito

Una mamma denuncia che suo figlio tornava a casa con lividi dopo aver frequentato il nido gestito dalle suore a Benevento. La donna racconta di aver scoperto tutto solo quando il bambino ha iniziato a mostrare i segni delle botte. “Siamo delusi, amareggiati. Mai avrei pensato una cosa del genere”, dice, aggiungendo di aver riposto fiducia in quella scuola e nelle insegnanti. La vicenda ha suscitato scalpore tra i genitori e ora si aspetta che le autorità facciano chiarezza.

«Siamo delusi, amareggiati. Mai potevo pensare una cosa del genere. Ho dato fiducia a questa scuola e a queste insegnanti. Mi addolora che alcune suore abbiano fatto una cosa del genere, ma dentro di me pensavo ci fosse qualcosa di strano ». inizia così il racconto al Corriere della Sera della mamma di uno dei bambini legati, insultati e picchiati in un asilo nido gestito da suore nel rione Triggio, a Benevento. «Un giorno mio figlio era terrorizzato e piangeva. Si era spaventato, continuava a piangere chiamando mamma e papà. Poi ho trovato anche dei lividi sul suo corpo. Dall’asilo nido mi hanno raccontato che se li era procurati “gattonando”, ma poi mi sono chiesta come aveva fatto a procurarseli, se sul pavimento dell’asilo ci sono i tappeti», racconta.🔗 Leggi su Open.online

Cinque maestre, tra cui tre suore, sono state messe sotto inchiesta per il caso di un asilo nido a Benevento.

Questa mattina a Benevento sono state denunciate cinque maestre di un asilo di suore.

