Bimbi del bosco la nonna e la zia vorrebbero l'affidamento | Si sono ammalati non saranno più come prima

La nonna e la zia dei bimbi di Palmoli sono arrivate dall’Australia per chiedere l’affidamento. Sono preoccupate perché i bambini si sono ammalati e non saranno più come prima. Hanno visitato i piccoli in casa famiglia e vogliono capire se possono occuparsi di loro di nuovo. La vicenda tiene banco nel piccolo paese, tra speranze e dubbi sulla reale situazione dei minori.

La nonna e la zia dei bimbi cresciuti nei boschi di Palmoli e ora in casa famiglia sono arrivate in Italia dall'Australia due giorni fa con l'intenzione di appurare di persona le condizioni dei tre minori. Dopo una visita di qualche ora, le due donne hanno detto di averli visti turbati. "Tristi per quanto è successo, non saranno più quelli di prima".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Palmoli Bosco

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Palmoli Bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: Serve stabilità affettiva; Famiglia nel bosco, Garante minori torna sul caso: Bimbi in stato di disagio e sofferenza; Famiglia nel bosco, lite tra la mamma e la maestra dei bimbi durante una lezione; Famiglia del bosco, la perizia sui genitori: Vogliamo tornare con i bimbi.

Famiglia del bosco, la zia e la nonna sono arrivate in Italia: «I bambini non stanno bene: vogliamo che tornino con i loro genitori. Siamo qui per aiutarli»Rachael e Pauline Birmingham sono atterrate a Fiumicino si sono spostate a Vasto, dove saranno ospitate nella stessa abitazione in cui vive Nathan Trevallion ... vanityfair.it

Famiglia del bosco, la zia e la nonna dei bimbi: «Sono angosciati e hanno paura di tutto». La struttura: «Catherine irrispettosa»Una giornata infinita. Cominciata a Palmoli, proseguita a Vasto e terminata all'Aquila. Per la famiglia nel bosco ieri è stata una giornata dalle tinte molto forti, con ... ilmessaggero.it

Oggi i bimbi del Bosco Incantato hanno fatto musica! Un viaggio speciale tra suoni, colori ed emozioni che ha riempito la giornata di sorrisi La maestra Alessandra è tornata a trovarci con i suoi foulard pieni di suoni , colori e magia A ritmo della no facebook

Bimbi nel bosco, la maestra: “Svegli e bravi in matematica. Ma la madre è una presenza ingombrante” x.com