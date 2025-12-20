Bimbi nel bosco la curatrice | Sono maturi ma la più grande ha difficoltà a scrivere il suo nome

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tre figli dei Trevallion, ora in casa famiglia a Vasto, si stanno adattando rapidamente. La curatrice Marika Bolognese parla di difficoltà reali ma superabili e di un atteggiamento dei genitori cambiato in positivo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la tutrice dei tre bimbi: “Non sanno leggere, la figlia maggiore sa scrivere solo il suo nome”

Leggi anche: La maestra dei bimbi nel bosco: “Non li ho ancora visti, lezioni a casa ma serve anche il doposcuola”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Famiglia nel bosco, la Corte si riserva di decidere. La curatrice: “Lavoriamo per la ricongiunzione”; Famiglia nel bosco, i bambini non tornano a casa: restano in comunità. Respinto il ricorso dei genitori, divisi dai figli a Natale; I tre fratellini nel bosco al giudice: «Studiamo a casa, abbiamo tutto»; Famiglia nel bosco, la nuova vita dei piccoli Trevallion: i giochi con i coetanei e l'abitudine ai comfort. «Educati e rispettosi, ma hanno difficoltà».

bimbi bosco curatrice sonoBimbi nel bosco, la curatrice: “Sono maturi, ma la più grande ha difficoltà a scrivere il suo nome” - La curatrice Marika Bolognese parla di difficoltà reali ma superabili e di un atteggiamento dei genitori ... fanpage.it

bimbi bosco curatrice sonoFamiglia nel bosco, la decisione delle curatrici e cosa succederà ai bambini: "Il parere è negativo" - “Famiglia nel bosco”: tra isolamento e tutela dei minori, un caso che divide l’opinione pubblica. notizie.it

bimbi bosco curatrice sonoFamiglia nel bosco, curatrici si oppongono al ricongiungimento dei bambini: i motivi del no al ritorno - Il ricongiungimento dei bambini con i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco si allontana, i giudici non hanno ancora sciolto la riserva ... virgilio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.