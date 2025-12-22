I bimbi della famiglia nel bosco sono stati visitati da un pediatra per la prima volta a 6-8 anni
Secondo il tribunale "i minori, inizialmente privi di un medico di base, hanno effettuato la prima visita pediatrica il 2472025", quando avevano tra i 6 e gli 8 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
