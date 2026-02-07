Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente a Ragusa | è in terapia intensiva

Una bambina di 16 mesi di Vittoria è rimasta ustionata dal contatto con acqua bollente. Ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro di Catania. I medici hanno stabilito che le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata.

Una bambina di 16 mesi di Vittoria ha riportato ustioni sul 15% del corpo a causa di acqua bollente. È ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro di Catania, la prognosi è riservata.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

