Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente a Ragusa | è in terapia intensiva

Una bambina di 16 mesi di Vittoria è rimasta ustionata dal contatto con acqua bollente. Ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro di Catania. I medici hanno stabilito che le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata.

Una bambina di 16 mesi di Vittoria ha riportato ustioni sul 15% del corpo a causa di acqua bollente. È ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro di Catania, la prognosi è riservata.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Vittoria Ragusa Le arriva addosso acqua bollente: bimba di 16 mesi ustionata a Vittoria Una bambina di 16 mesi è rimasta gravemente ustionata ieri sera a Vittoria, in casa. Si ustiona con l'acqua bollente in casa: bimba di 16 mesi ustionata a Vittoria Una bambina di 16 mesi si è bruciata con l’acqua bollente in casa a Vittoria, nel Ragusano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Vittoria Ragusa Argomenti discussi: Casale, famiglia di quattro persone intossicata dal monossido: in ospedale anche una bimba di 5 mesi; Lione, bimba di 11 mesi morta avvelenata in un asilo: condannata l'assistente all'infanzia; Forma rara di meningite in una bimba di 2 anni: è ricoverata a Bologna in condizioni critiche; Maternità in sicurezza, al Cardarelli le nuove culle per il co-sleeping. Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente nel Ragusano, è in terapia intensivaUna bambina di 16 mesi è rimasta ustionata nella sua casa ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, a causa di acqua bollente. Le ustioni interessano gravemente il lato sinistro del corpo. Dopo il primo soc ... ilfattonisseno.it Vittoria (RG), bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente: trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di CataniaLa bambina è stata portata all'ospedale Guzzardi di Vittoria e trasferita subito dopo al reparto Grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. ilsicilia.it Al Cannizzaro bimba di 16 mesi con gravi ustioni Colpita... LEGGI L'ARTICOLO facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.