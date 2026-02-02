Nuove Indicazioni in Alto Adige per il secondo ciclo | si punta su competenze inclusione e STEAM

La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato le nuove linee guida per il secondo ciclo di scuola in lingua italiana. Le indicazioni entreranno in vigore a partire dal 20262027, con un’applicazione graduale già dal primo settembre 2026. Il nuovo piano punta su competenze, inclusione e l’inserimento di metodologie STEAM. La Provincia si impegna a rinnovare il percorso formativo per rispondere alle esigenze di studenti e insegnanti.

Il nuovo documento riordina e aggiorna in modo organico il quadro di riferimento per licei, istituti tecnici e professionali, tenendo conto dei profondi cambiamenti intervenuti negli ultimi quindici anni sul piano demografico, sociale, culturale ed educativo. Una maggiore coerenza tra i diversi indirizzi di studio rafforza il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, aprendo in modo strutturato alla filiera formativa tecnologico-professionale. Le Indicazioni delineano una visione unitaria del secondo ciclo, valorizzando al contempo l'autonomia delle scuole e la personalizzazione dei percorsi.

In Alto Adige, dal 1° settembre 2026, entreranno in vigore le nuove Indicazioni provinciali per il primo e il secondo ciclo scolastico.

Il ministro Giuseppe Valditara ha firmato le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo, introducendo importanti novità.

